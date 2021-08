Obsèques de Jacob Desvarieux (Kassav') : 600 personnes et des célébrités réunies à Paris

La mort de Jacob Desvarieux, co-fondateur du groupe Kassav' a laissé un vide aux autres membres du groupe comme aux nombreux fans. Mort d'une infection au virus de la Covid-19, le musicien est décédé vendredi 30 juillet 2021, au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où il avait été hospitalisé lundi 12 juillet après avoir été testé positif au coronavirus. Également diagnostiqué comme étant diabétique, le chanteur qui avait subi une greffe rénale était considéré comme une personne à risque, malgré sa vaccination contre la Covid-19. Pour rappel, il avait d'ailleurs reçu trois doses de vaccins. Mais peu de temps après son arrivée à l'hôpital, il avait été plongé dans un coma artificiel jusqu'à sa mort. Il avait 65 ans.

Des obsèques ont été organisées en Guadeloupe, jeudi 5 août en petit comité "à la demande de la famille" ainsi que dans le respect des règles sanitaires. Toutefois, elles ont également été diffusées en direct sur la page Facebook du groupe afin de permettre aux nombreux fans du musicien de lui rendre un dernier et vibrant hommage. Une cérémonie durant laquelle sa fille n'a pas manqué de rappeler devant l'assistance à quel point son père était très absent au quotidien : "Bonjour, je suis sa fille. Je voulais juste dire quelques mots...". Et de poursuivre : "Mes frères et moi n'avons pas beaucoup connu notre père personnellement, mais on a développé beaucoup d'amour pour lui, malgré tout. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais côtoyé, mais qui le chérissaient, comme on a pu le voir ces derniers jours", avait-elle exprimé. Et plus d'une semaine plus tard, samedi 14 août 2021, c'est à Paris que s'est déroulé un autre hommage au chanteur. Une messe célébrée à l'église Saint-Sulpice à Paris, qui a réuni plusieurs centaines de personnes.