Mort de Charles Gérard : Jean-Paul Belmondo "bouleversé" par un appel...

Jeudi 19 septembre 2019, Charles Gérard nous quittait, laissant une plaie béante dans le coeur de ceux qui l'ont côtoyé et admiré au cinéma. Comment évoquer la vie de l'acteur sans parler de sa relation fusionnelle avec Jean-Paul Belmondo, son meilleur ami depuis toujours. Dans les colonnes de Paris Match, une semaine après sa mort, l'acteur de 86 ans a accepté de se livrer sur celui qu'il appelait "Charlot".

D'abord, leur rencontre, en 1948. "C'était à l'Avia Club, un club de boxe, à la porte de Saint-Martin. Personne ne nous connaissait alors. C'est fou, aujourd'hui, de dire que notre amitié a commencé par une fracture de son pif occasionnée par mon uppercut de gauche !", s'est-il souvenu. S'ensuivront des années d'amitié, marquées par leurs deux brillantes carrières au cinéma, si bien qu'il est difficile de dissocier les deux hommes : "Lorsque les gens m'arrêtent au resto ou ailleurs, ils associent toujours Charlot dans leurs compliments. Il en était si heureux !"

Il m'a dit certaines choses qui m'ont touché au coeur

Une attention délicate d'un grand de ce monde aurait bien fait sourire Charles Gérard aujourd'hui. Cette discussion intime a en tous cas beaucoup ému Jean-Paul Belmondo. "Le président de la République lui-même m'a téléphoné pour me dire combien il était triste de la disparition de Charles Gérard. Avec des mots très chaleureux, il m'a dit certaines choses qui m'ont touché au coeur", explique le comédien.

Pudique, Jean-Paul Belmondo n'en dira pas plus sur cette conversation avec Emmanuel Macron. "C'est une conversation privée qui n'appartient qu'à moi seul. Mais j'ai été bouleversé par cet appel d'Emmanuel Macron. Si Charlot avait pu imaginer que le président de la République lui rendrait hommage à travers moi, il aurait été plus que surpris et honoré !", s'est-il ému auprès de Paris Match.

Les obsèques de Charles Gérard se tiennent d'ailleurs ce jeudi 26 septembre 2019, pour une cérémonie religieuse en la cathédrale apostolique du 8e arrondissement de Paris.

Retrouvez l'interview de Jean-Paul Belmondo en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match, en kiosques ce jeudi.