Mort de Charles Gérard : Jean-Paul Belmondo évoque "une déchirure"

Parfois perdre un ami peut s'avérer encore plus douloureux que la mort d'un parent. Avec pas loin de soixante-dix ans années d'amitié, on comprend alors aisément l'immense tristesse qui a envahi le coeur de Jean-Paul Belmondo en apprenant la mort de Charles Gérard. Ce dernier a été emporté à l'âge de 96 ans le 19 septembre 2019.

C'est auprès de nos confrères de Paris Match que Jean-Paul Belmondo s'est exprimé. Le mythique acteur de Pierrot le fou, Le magnifique, A bout de souffle ou encore Le professionnel n'a rien caché de sa peine. "Au-delà du chagrin et de la tristesse, ce moment-là est une véritable déchirure dans ma vie. C'est une absence immense que je mesure à chaque minute", a-t-il confié.

De cette amitié plus longue que certains mariages, Jean-Paul Belmondo en garde tout un tas de souvenirs. "Soixante-dix piges durant lesquelles nous avons tout partagé. Nos joies, nos emmerdes, nos rires quotidiens comme nos silences empreints d'une grande tendresse. Ce qui nous a terriblement rapprochés, c'est notre amour du sport, notre complicité devant un match de foot ou à Roland-Garros. (...) Notre amitié sans faille était prioritaire sur les plateaux de tournage. J'aimais le sentir à mes côtés dans Flic ou voyou et tant d'autres films. Oui, il était mon meilleur ami. Le plus important, celui de ma jeunesse. En un mot, il était mon pote", a-t-il concédé.

Jean-Paul Belmondo, au repos après avoir récemment fait une mauvaise chute, a ajouté ne pas avoir revu son ami depuis juillet, période pendant laquelle ils étaient en vacances en Cannes. A cause des soucis de santé de son ami, il ne l'avait pas revu par la suite. Le sachant hospitalisé dans une clinique à Versailles pour un oedème, il lui avait rendu visite le 18 septembre. "Très affaibli, dans son fauteuil, il m'a dit : 'Bon, ben, à demain pour un petit resto.' Il nous a quittés douze heures plus tard. La boucle s'est refermée sur nous deux", a-t-il relaté sur leur dernière rencontre.

Les obsèques de Charles Gérard, de son vrai nom Gérard Adjémian, se tiendront en la cathédrale apostolique arménienne Saint-Jean-Baptiste, située dans le 8e arrondissement de Paris, le jeudi 26 septembre 2019.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Jean-Paul Belmondo est à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 26 septembre 2019.