Mort de Charles Talar, figure historique du PSG et producteur

Tous les grands et vrais passionnés du PSG connaissent le nom de Charles Talar. Il était l'un des membres du "gang des chemises roses", à l'origine du Paris Saint-Germain avec Daniel Hechter, le couturier, et Jean-Paul Belmondo, Charles Gérard ou encore Alain Cayzac et Bernard Brochand.

Charles Talar est mort à l'âge de 80 ans, une triste nouvelle annoncée par le PSG sur ses réseaux sociaux. "Le Paris Saint-Germain a perdu l'une de ses figures historiques avec la disparition de Charles Talar. À sa femme Danielle, à son frère Simon, à toute sa famille et à ses proches, la communauté du Paris Saint-Germain transmet toutes ses pensées d'amitié et de réconfort", a-t-il été publié sur Twitter dans l'après-midi du 30 octobre 2020, avec une photo de Charles Talar dans les vestiaires, au côté d'un certain David Ginola.