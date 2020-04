Mort de Christophe : l'hommage rose et brillant de Sébastien Tellier

"Dans la vie, Christophe était passionnant et extrêmement attachant, c'était un mec merveilleux. Je suis effondré et perdu aujourd'hui. J'écouterai tes chansons toute ma vie mon héros et je t'aimerai pour toujours (...). Il réinventait sans cesse ses accords et ses mélodies, même les plus connues, dans une perpétuelle quête de beauté et de perfection. Ses derniers concerts m'ont littéralement fasciné. Une grâce ultime", a également témoigné Sébastien Tellier, toujours sur Twitter.