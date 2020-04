Mort de Christophe : son ex Michèle Torr révèle leur "mariage secret"

Michèle Torr est "bouleversée". La chanteuse française de 73 ans vient de perdre son premier amour, le chanteur Christophe, décédé jeudi 16 avril 2020 des suites d'une maladie pulmonaire.

Les deux stars étaient en couple de 1965 à 1967. Dans une interview accordée au Parisien, l'interprète de Emmène-moi danser ce soir revient sur leur rencontre, leur idylle et leur "mariage secret".

C'est "en 1965 dans une cave de Saint-Germain-des-Prés, lors d'une émission d'Europe 1" que les deux chanteurs se sont rencontrés, raconte Michèle Torr. Et de continuer "Christophe était très beau, c'était Kirk Douglas. Il m'envoyait des petits mots par la poste. Et puis on a fait la tournée ensemble. Trois mois de folie, d'amour, de plein de choses... Ce fut pour moi un premier amour joyeux, on rêvait beaucoup. Moi, j'étais heureuse de cette célébrité soudaine, j'en avais toujours rêvé, pas Christophe. Lui c'était un homme de studio, il avait un peu peu de la scène, de la foule."

Et c'est en décrivant leur histoire d'amour que la chanteuse évoque leur mariage secret : "On était un peu fous. Il me faisait conduire sa Jaguar Type E la nuit alors que je n'avais même pas le permis. On avait même fait un mariage secret, comme deux gosses. Il n'y en avait pas deux comme Christophe, c'est ce que j'aimais chez lui. Après la tournée, nous sommes partis en voyage à Séville. C'est là-bas que nous avons conçu Romain (ndlr le fils que Christophe n'a jamais reconnu)."

Si elle ne rentre pas dans les détails concernant ce mariage apparement purement symbolique, elle revient en revanche sur leurs retrouvailles sereines, en 2019, plusieurs décennies après leur séparation : "Je suis heureuse parce qu'on s'est retrouvés physiquement il y a un an lors de l'anniversaire de Marcel Amont. Ce fut un moment calme et doux. Deux personnes qui se sont aimées, qui s'apprécient... On a pu parler tranquillement, sereinement, de tout, de Romain, de sa demi-soeur... Lucie et Romain étaient prêts à se rencontrer, à un moment, mais cela ne s'est malheureusement pas fait. J'espère que cela arrivera un jour".

Après son histoire avec Michèle Torr, Christophe a rencontré Véronique Bevilacqua, qu'il a épousé en 1971 et avec qui il a eu une fille, Lucie. Après pas loin de 30 ans d'amour le couple s'est séparé sans jamais divorcer. Jusqu'à sa mort Christophe était en couple avec Audrey, une maquilleuse de 33 ans sa cadette