Mort de Christophe : Qui est Romain, le fils qu'il n'a jamais reconnu ?

Le chanteur Christophe est mort le jeudi 16 avril 2020. L'interprète d'Aline est décédé d'un emphysème, une maladie pulmonaire. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné", écrivent son épouse Véronique et sa fille Lucie dans un texte transmis à l'APF. Dans ce communiqué, il manque pourtant un nom : celui de Romain, ce fils qu'il n'a jamais reconnu.

En effet, un certain Romain Vidal est né en 1976 de la relation de Christophe avec la chanteuse Michèle Torr. Il sera élevé par sa mère. "J'avais un mari extraordinaire qui a élevé notre enfant, qui a été magnifique, qui était le papa de Romain, qui a vraiment joué le rôle de père", avait-elle confié à Non Stop People.

"Ce n'était pas le moment"

Christophe révélait pourtant à Brain Magazine, en 2012, avoir déjà rencontré son fils Romain. Mais en face à face, il l'a toujours rejeté. "Avec Romain, on s'est croisés. Il est venu me voir à mes concerts pour me parler. Je lui ai dit que ça n'aurait pas été possible avec sa mère, que j'avais ma fille et que ce n'était pas le moment que l'on se reconnecte, un truc comme ça !", confiait-il sur un ton léger. Le chanteur, qu'on disait atteint du coronavirus, évoquait également cette haine qu'il ressentait pour Michèle Torr. "Avec Michèle Torr, c'est une histoire, très, très, très particulière. Une histoire sur laquelle je suis en train de gamberger... J'étais complètement en froid avec Michèle, il y a eu des trucs intimes qui ne regardent qu'elle et moi. Il y avait une espèce de haine", expliquait-il.

Lorsque l'état de santé de Christophe a commencé à faire la Une des journaux , Romain Vidal n'est pas parvenu à avoir de nouvelles de son père biologique, pas même par sa demi-soeur. Dans un élan de désespoir, il avait publié une déchirante vidéo sur YouTube. "Je suis désespéré parce que je n'arrive pas à avoir de nouvelles de mon père biologique, le chanteur Christophe. J'ai envoyé un message à ma demi-soeur Lucie le 31 mars, il y a très longtemps de ça. N'ayant pas de nouvelles d'elle, je lui ai envoyé un SMS le même jour, lui demandant de me tenir au courant de l'état santé de notre père biologique", avait-il confié.

"Je ne veux pas leur prendre de l'argent"