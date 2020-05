Mort de Delphine Serina : son très jeune fils, Giacomo, sort du silence

Sa disparition était inattendue, soudaine, terrible. Le dimanche 19 avril 2020, Delphine Serina a rendu son dernier souffle à l'âge de 49 ans, victime d'une longue maladie dont on ne sait rien. Derrière elle, la comédienne laissait en larmes de nombreux collaborateurs, son époux – le réalisateur Franck Buchter – et un jeune fils baptisé Giacomo. Le garçon a eu une tendre pensée pour elle, le 6 mai 2020, date à laquelle sa maman aurait soufflé ses bougies. "Bon anniversaire à la meilleure des mamans, écrit-il avec beaucoup de tendresse sur son compte Instagram. Tu aurais eu 50 ans aujourd'hui. Te connaissant, je suis sûr que tu te serais plainte du coup de vieux que tu aurais pris, tout en oubliant la beauté juvénile qui t'animait toujours."

Chaque personne qui a croisé sa route, dans la vie, sur les plateaux de tournage, la décrit comme "une femme extraordinaire" avec un "grand coeur". Giacomo, lui, se remémore une mère généreuse, aimante, qui avait peut-être un peu de mal avec le temps qui passe. "Je me souviens qu'à ton dernier anniversaire, tu avais tenu à faire une grosse soirée pour tes 49 ans, afin d'éviter le choc des 50, raconte-t-il. Cette année, si chacun des gens qui tenaient à toi soufflait une bougie, il en faudrait bien plus que cinquante ! En te souhaitant de t'amuser où que tu sois, ton fils qui t'aime." On en sait très peu sur l'adolescent, si ce n'est qu'il mène une vie normale, jouant de la guitare dans sa chambre tapissée de posters de Star Wars. Une vie qui ne sera plus jamais la même.