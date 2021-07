Mort de Dieter Brummer à 45 ans : la thèse du suicide avancée...

Un sacré coup dur pour les puristes des sitcoms des années 1990. Dieter Brummer, qui jouait Shane Parrish dans la série Home and Away - traduite Summer Bay en français - est mort à l'âge de 45 ans. Le comédien est décédé à son domicile de Glenhaven, au nord-est de Sidney, le 24 juillet 2021 aux alentours de 13h30. "Le corps d'un homme a été retrouvé à l'intérieur de la maison, racontent les officiers du Hills Area Command, qui ont transporté sa dépouille, au Daily Mail Australia. Sa mort n'est pas considérée comme étant suspecte. Un rapport sera préparé pour en informer le médecin légiste."

Notre monde ne sera plus jamais le même

Dieter Brummer est actuellement suspecté d'avoir mis fin à ses jours de manière volontaire. Alors que la thèse du suicide est mise en lumière, la famille de l'acteur a exprimé sa peine immense. "Nous partageons cela avec le coeur très lourd, ont écrit ses proches sur Facebook. Nous avons perdu notre beau, talentueux, compliqué et aimé Dieter ce samedi matin. Il a laissé un vide immense dans nos vies et notre monde ne sera plus jamais le même. Nos pensées volent vers ceux qui le connaissaient, qui l'aimaient et qui ont travaillé avec lui. Nous apprécions que vous respectiez notre vie privée en cette période difficile. A tous ceux qui sont affectés par cette situation, il y a de bonnes personnes à qui en parler."

Une reconversion inattendue

Le comédien australien avait débuté sa carrière dans Summer Bay à l'âge de 15 ans. Egalement connu pour ses rôles dans Medivac and crime, Underbelly ou Crash Palace, il avait remporté deux Logie Awards - cérémonie australienne organisée par le magazine TV Week - tout au long de sa carrière. Mais les plateaux de tournage ne l'attiraient plus tellement. Il avait opéré un virage à 190° en se lançant dans un business de nettoyage de vitres, abandonnant totalement sa passion pour les écrans. "Les gens me disent que je ne suis qu'un laveur de carreaux, regrettait-il auprès de TV Tonight. En réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le travail en hauteur est un métier de spécialiste."