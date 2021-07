Mort de Donald Rumsfeld, l'ancien secrétaire à la défense de George W. Bush, à 88 ans

Donald Rumsfeld fait partie de ces hommes politiques américains au nom évocateur. Grand artisan du parti républicain pendant plusieurs décennies, il fut notamment le plus jeune responsable du Pentagone dans les années 70, mais on l'a surtout connu dans l'administration de George W. Bush. De 2001 à 2006, il était le secrétaire à la Défense des États-Unis, ce qui l'a amené à participer activement à la guerre en Irak. Né en 1932 dans l'Illinois, Donald Rumsfeld est mort mardi 29 juin à l'âge de 88 ans, dans son ranch de Taos, au Nouveau-Mexique.

C'est la famille de celui qui a également servi sous la présidence de Gerald Ford qui a partagé l'information dans une déclaration solennelle : "L'Histoire se souviendra peut-être de lui pour ses extraordinaires accomplissements pendant plus de six décennies dans le service publique, mais pour ceux qui l'ont vraiment connu et dont les vies ont été changé pour toujours par cette rencontre, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme, Joyce, sa famille et ses amis, et de l'intégrité qu'il a amené à une vie dédiée à son pays".

Présent dans les locaux du Pentagon lors de l'attaque du 11 septembre 2001, sa carrière sera marquée à jamais par cette tragédie terrible pour les américains. Juste après le crash de l'avion dans le bâtiment, Donald Rumsfeld a été aperçu à l'extérieur en train d'aider les secours, avant que des personnes de l'administration n'arrivent à le convaincre de se mettre à l'abri.

Juste après ces attentats terroristes qui ont secoué l'Amérique, il sera le fer de lance de l'administration Bush lors de la contre-attaque envers al-Qaida en Afghanistan, avant de changer de cible pour se tourner vers l'Irak lors de l'invasion de 2003 à la recherche d'armes de destructions massives, qui n'ont finalement jamais été trouvées.

Donald Rumsfeld aura donc marqué de son empreinte la politique américaine et les relations internationales au début des années 2000. Il restera dans l'imaginaire américain comme l'un des hommes forts du parti républicain des 50 dernières années.