Mort de Dustin Diamond (Sauvés par le gong) : il avait choisi quoi faire de ses cendres, un proche raconte

Dustin Diamond est mort lundi 1er février 2021 à seulement 44 ans, victime d'un cancer fulgurant qui s'était déclaré aux poumons. Avant de partir, le comédien avait pris quelques dispositions notamment sur ses choix d'obsèques.

Comme le rapporte le site TMZ, Dustin Diamond a souhaité être incinéré. Un représentant de l'acteur a expliqué qu'il ne voulait pas être enterré sous une pierre tombale car, en tant que personnalité publique, il avait peur que celle-ci ne soit dégradée par des visiteurs. Ce qui aurait alors causé de la peine et de la colère à ses proches venant s'y recueillir. Son ami, Dan Block, a donné d'autres détails sur la suite des obsèques. Le regretté acteur a précisé qu'il voulait que ses cendres soient divisées en deux urnes, une pour son père et une autre pour sa dernière compagne. Les deux n'auraient pas l'intention de disperser les cendres où que ce soit.

Toujours selon les informations de Dan Block, Dustin Diamond avait également émis deux souhaits lorsqu'il se battait contre le cancer : emmener sa chérie Tash à Disney World pour faire ensemble l'attraction Star Wars et rencontrer le musicien britannique Justin Chancellor du groupe Tool. Malheureusement, il n'aura pas eu l'occasion de réaliser ces deux voeux. Dustin Diamond, qui avait navigué entre l'hôpital et son domicile lors de ces derniers instants de vie, avait fait le choix de ne pas souffrir outre mesure et avait ainsi signé un Ordre de ne Pas Réanimer (OPR). "Il a choisi cela parce qu'il ne voulait plus souffrir. Il voulait juste partir", a raconté son ami.

La famille du défunt a publié un message pour les fans de l'acteur qui souhaiteraient lui rendre un dernier hommage en les incitant à faire un don à l'organisme Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. La maman de Dustin Diamond étant morte d'un cancer du sein.