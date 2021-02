Mort de Dustin Diamond : ses souffrances, ses derniers mots... le récit déchirant de sa compagne

Lundi, Dustin Diamond mourrait à l'âge de 44 ans, emporté par un cancer des poumons. Depuis, ses proches racontent de précieux souvenirs de l'acteur de Sauvés par le gong. Sa compagne, Tash, a expliqué avoir "le coeur brisé" dans une interview au DailyMail, datée du jeudi 4 février 2021. "C'était l'amour de ma vie. On avait planifié notre avenir ensemble, on parlait d'avoir des enfants", a confié cette technicienne en pharmacie, âgée de 39 ans.

Elle s'est rappelée au passage des dernières heures de Dustin Diamond. Très affaibli par la maladie, Dustin Diamond peinait à respirer et ne pouvait plus parler. "Même si il ne parvenait presque pas à respirer, il était capable de me murmurer les mots : 'Je t'aime'. Je lui ai dit que je l'aimais aussi", s'est-elle souvenue. Dustin Diamond souffrait alors d'un cancer au stade 4.

D'après Tash et comme le racontait son ami Dan, les médecins avaient choisi de le faire quitter l'hôpital lundi afin de poursuivre le traitement depuis son domicile. C'est en arrivant chez lui avec l'ambulance, alors qu'il allait rentrer dans sa chambre, que Dustin Diamond a cessé de respirer. Portant un Ordre de ne Pas Réanimer (OPR), les médecins n'ont donc pas tenté de sauver sa vie. "C'était terrible. Nous étions tous en train de pleurer. On savait qu'il souffrait, avait confié Dan au Sun. Dustin était effrayé. Il m'appelait souvent en me disant qu'il ne voulait pas mourir. Il souffrait beaucoup. Une fois, il m'a dit : 'Trouve moi un nouveau corps. Je ne veux pas mourir.'"

Lors de son entretien au DailyMail, Tash revenait sur sa rencontre avec Dustin Diamond, sur Facebook. "On avait des amis en commun. Un jour j'ai reçu un message de lui. Je ne pensais pas que c'était vraiment lui, je pensais que c'était un troll, alors j'ai décidé de jouer de jeu. Je ne savais pas si c'était le vrai Dustin Diamond jusqu'à ce que je le rencontre et qu'on ne s'entende à merveille", s'est souvenue Tash.