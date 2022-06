Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff : son compagnon, Sam, lui rend un déchirant hommage

Fred est mort hier et j'ai l'impression que le temps s'est suspendu

Passionné, enthousiaste, Frédéric Leclerc-Imhoff laisse un vide immense dans le coeur de ses proches, dont celui de sa maman qui réclame justice. "Il était aussi là quand ça n'allait pas, quand j'en pouvais plus de ce monde de brutes et que j'avais besoin de le serrer dans mes bras, rappelle Sam. Fred m'a connu avant mon coming-out. Il a été la 1ère personne à me genrer au masculin, à me rassurer, à m'aimer sans condition aucune. Il m'a toujours soutenu dans ma transition. On se prenait régulièrement de l'homophobie dans la rue, des 'pédés' aux sales regards. On avait un peu peur qu'un jour il nous arrive un truc à cause de ça. Je lui avais dit d'effacer les photos sur son téléphone avant de partir en Ukraine, au cas où. Au cas où. Voilà, Fred est mort hier et j'ai l'impression que le temps s'est suspendu. Quand il est parti en Ukraine, on se disait qu'un mois sans se voir, c'était vraiment trop long. Un mois, c'est devenu le reste de ma vie..."