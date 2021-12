Mort de Grichka Bogdanoff : ce syndrome qui le différenciait de son frère jumeau

La nouvelle est tombée ce mardi 28 décembre 2021 : Grichka Bogdanoff est décédé à l'âge de 72 ans. D'après les premières informations communiquées par son agent Damien Nougarede, le jumeau d'Igor s'est éteint à la suite d'une longue maladie dans un hôpital entouré de ses proches et "paisiblement, pour rejoindre ses étoiles". Mais nos confrères du Monde ont apporté quelques précisions et le scientifique aurait en réalité poussé son dernier souffle après avoir contracté la Covid-19. Igor se trouverait lui aussi hospitalisé pour les mêmes raisons.

En attendant d'en savoir plus, il y a bien une chose qui est certaine, c'est que Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) était un personnage à part entière. Notamment en raison du trouble qu'il avait, à savoir une forme d'autisme. En 2020, lors d'une interview pour Ici Paris, il s'exprimait pour la première fois à ce sujet. "Mon QI est de l'ordre de 180. J'ai été testé officiellement Asperger. Ça me permet de mieux situer les caractéristiques de mon fonctionnement psychique. Par exemple, apprendre par coeur les milles premières décimales du nombre pi", expliquait-il.

Cette condition, son frère Igor n'en a en revanche pas hérité de son côté. Et ce n'est pas la seule chose qui les différenciait. "Je suis fondamentalement un théoricien (j'ai fait des mathématiques) et Igor, un praticien. Il a fait une thèse de physique. Je suis très abstrait. Lui concret. J'ai la tête dans les étoiles, et Igor les pieds sur terre. Je suis dans un dialogue solitaire", analysait Grichka lors de la même interview.

Ces distinctions entre les deux scientifiques leur a sans doute permis de mener des vies qui ne se ressemblaient pas. En effet, Igor a par exemple eu six enfants de trois femmes différentes quand Grichka est souvent apparu comme un éternel célibataire. On ne lui connaît d'ailleurs qu'une ou deux romances officielles et il n'a jamais eu d'enfants. "La gémellité, c'est étrange", avait offert Grichka en guise de conclusion.