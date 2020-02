Mort de Harry Morton à 38 ans : Il laisse une fortune colossale derrière lui

Le 23 novembre 2019, Harry Morton a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles dans des circonstances restées jusqu'alors secrètes. Il avait 38 ans. Le golden boy est décédé d'une crise cardiaque, conséquence de plusieurs artères bouchées. Il semblait également qu'Harry souffrait d'une maladie coronarienne et avait le "coeur légèrement dilaté".

Trois mois après sa mort, TMZ révèle le montant de la fortune de cet businessman et elle s'élève à 17 millions de dollars ! Le père d'Harry, Peter Morton, a rempli les documents officiels pour prendre la main sur la petite fortune de son défunt fils. Mais ce n'est pas tout ! Ce n'est que le montant de ses biens immobiliers : il est probable qu'Harry Morton ait d'autres biens qui ne sont pas comptabilisés dans ce calcul.

Harry Morton était l'héritier d'une célèbre famille de restaurateurs et était connu pour avoir fondé le restaurant Pink Taco en 1999, à Los Angeles, qui a connu un succès tel que l'enseigne s'est implantée dans tous les États-Unis. Il avait également été propriétaire de la boîte de nuit hollywoodienne Viper Room et avait fait les choux gras de la presse du coeur en raison de ses brèves idylles avec des stars telles que Britney Spears, Hayden Panettiere ou Demi Moore.

Quelques jours après son décès, c'est une autre ex qui avait pris la parole. Lindsay Lohan, avec qui il a eu une relation suivie, s'était emparée d'Instagram pour un hommage vibrant. Le lundi 25 novembre, l'actrice de Lolita malgré moi postait un cliché en noir et blanc. Sur la photo, on voit le couple à l'avant-première de Bobby, au Festival du Film de Venise en 2006. "Meilleurs amis, meilleure vie", pouvait-on lire en légende.