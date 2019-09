Mort de Jacques Chirac : Jean Imbert se souvient de leur rencontre, à ses 18 ans

Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, l'ancien président de la République fait l'objet de nombreux hommages. Jean Imbert a partagé le sien et l'a illustré d'une photo de leur première rencontre, il y a 20 ans.

"J'avais 18 ans, je commençais à faire mes 1ers diners...", écrit Jean Imbert sur Instagram. Le chef de 38 ans - qui a remporté la troisième saison de Top Chef (M6) en 2012 - y a partagé une photo de sa première rencontre avec Jacques Chirac, remontant à 1999. Tous deux partageaient le même amour pour la cuisine.

Il commente l'image en légende : "Il aimait tellement cela les dîners, cette ambiance de tête de veau, de vin rouge et de cette certaine idée qu'on peut avoir de la cuisine Française. Merci à vous pour votre amour de la France, de sa cuisine et de tous ceux qui la faisaient. C'était si vrai". Jean Imbert ajoute dans sa publication la photo d'un autographe signé par le défunt.

Jacques Chirac lui avait écrit sur un portrait de lui dans le jardin de l'Élysée, le 16 décembre 2003 (un peu plus d'un an après sa réélection) : "À Jean Imbert, avec mes bien cordiales amitiés et mes voeux de bonne et heureuse année."