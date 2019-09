Mort de Jacques Chirac : la demande de sa fille Claude à Michel Drucker

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort le jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. A l'heure des hommages et des souvenirs, Michel Drucker a tenu à apporter son témoignage et quel témoignage ! Le célèbre animateur de 77 ans a eu la chance d'interviewer Jacques Chirac pour sa dernière apparition à la télévision. Un moment particulièrement fort que Claude Chirac, la fille cadette de l'ex homme politique, aimerait voir être diffusé à nouveau.

Pour TVMag, Michel Drucker revient sur ce 29 novembre 2009 et l'enregistrement de ce numéro très particulier de Vivement dimanche. Il y a dix ans, Jacques Chirac était déjà fatigué et sa condition physique a eu des conséquences sur ce tournage. "Il ne fallait pas que ça prenne trop de temps. C'est pour cette raison qu'il était arrivé un quart d'heure avant et on a tourné sans arrêter pendant 1h15", se rappelle l'animateur de 77 ans. Il ajoute : "On m'avait dit qu'à partir de 15 heures, il avait besoin de faire la sieste. Il était fatigué et il faisait la sieste tous les jours donc il fallait faire ça dans un créneau très particulier, au moment où il était le plus en forme dans la journée." Ce tournage s'est déroulé à huit clos, une chose qui ne s'est jamais reproduite ensuite.

Si ce tournage a été autant emprunt d'émotions c'est aussi parce que Michel Drucker savait qu'on ne reverrait plus Jacques Chirac devant une caméra de télévision. Et c'est ce moment, cette ultime interview, que Claude Chirac souhaite revoir à la télévision maintenant que son père Jacques Chirac est mort.

Une demande qui a été formulée justement à la fin du tournage de ce numéro de Vivement dimanche comme le révèle Michel Drucker. Claude Chirac a déclaré à Michel Drucker : "Le jour où papa ne sera plus là, on veut que cette émission passe." "Si France 2 ne la reprogramme pas d'ici là, je la diffuserai dimanche", conclut le présentateur.