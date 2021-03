Mort de Jacques Frantz : Jean Dujardin pleure l'artiste, voix de Robert de Niro et Mel Gibson

Il avait 73 ans et tout le monde a déjà entendu sa voix. Jacques Frantz a une place unique dans le cinéma et le monde de la doublure. Jean Dujardin a travaillé avec lui et lui a rendu un bel hommage.

#Dcs du comdien Jacques #Frantz 73 ans, a annonc sa fille la comdienne Marjorie Frantz.

Dbuts au thtre en 73, puis au cinma et la TV.

Une figure du doublage (#DeNiro, Mel Gibson, Nick Nolte, Steve Martin, Tom Selleck..., voix off de docus) https://t.co/tkB2k7J7ab — Jean-Franois Guyot (@JFGuyot) March 17, 2021

Jean Dujardin, qui a joué avec lui dans le film Contre-enquête (2007), lui a rendu un bel hommage tout en faisant part de sa peine. "Le bel humain et bel artiste qu'il était... Tu vas me manquer mon Jacques #jacquesfrantz @lesvoix_association #voixoff #doublage #deniro #melgibson #johngoodman #contreenquete", a-t-il écrit en légende d'une photo de Jacques Frantz.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.