Mort de James Theodore à seulement 22 ans : le rugbyman s'effondre en plein entraînement

C'est une nouvelle qui va attrister tous les amateurs de sport et de rugby en particulier. Connu comme l'un des sports les plus violents qui soit, le rugby est souvent la cause de lourdes blessures ou de dégâts physiques sur le long terme pour des joueurs habitués à encaisser des chocs très violents pendant plusieurs années. Malheureusement, hier c'est un tout autre drame qui s'est joué du côté de Chartres (Eure-et-Loire-) lors de l'entraînement de l'équipe, qui évolue en Fédérale 1 (la 4e division nationale). Jeune espoir de l'équipe, James Theodore est décédé mardi matin alors que l'équipe effectuait un entraînement.

D'après les informations de l'Écho Républicain, le jeune pilier de 22 ans s'est effondré sur la pelouse, seulement quelques minutes après le début de l'entraînement, sur le terrain du stade Claude-Panier. Titulaire le dimanche d'avant avec son club de Chartres, il n'a pas pu être réanimé par ses coéquipiers qui ont tenté de lui apporter les premiers secours. Les pompiers sont intervenus très rapidement, mais ils n'ont pas réussi à le ramener à la vie. D'après les informations du média, il s'agirait d'une crise cardiaque.

James s'est effondré devant ses copains durant un match de football de récupération

"James s'est effondré devant ses copains durant un match de football de récupération qu'il n'a même pas eu le temps de commencer", a indiqué à l'AFP le président du club, Thomas Louis. Sous le choc après cette terrible disparition, ce dernier a du mal à comprendre comment ce drame est arrivé. "On venait d'avoir un bloc assez dense de matches. Aujourd'hui, c'était une reprise tranquille de l'entraînement, sachant que l'équipe ne jouait pas le week-end prochain", précise-t-il.

Le club du C'Chartres, dans lequel James Theodore évoluait, a fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux. "Le C'Chartres Rugby a l'immense tristesse d'annoncer le décès ce jour de notre joueur James Theodore. Le Club, ses bénévoles, ses coéquipiers, les coachs ainsi que tous les dirigeants s'associent au chagrin de la famille. James était une très belle personne", a déclaré le club.