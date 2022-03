Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay seule pour un jour spécial, son fils Tom à la rescousse

Jeudi 17 mars 2022 était un jour important pour Nathalie Marquay. L'ancienne Miss France célébrait alors son 55e anniversaire, le premier sans son défunt époux Jean-Pierre Pernaut. Ils s'étaient rencontrés en décembre 2001 lors de l'élection de Miss France 2002, avaient célébré leur mariage en juin 2007 et ne s'étaient plus jamais quittés. Jusqu'à la mort du présentateur de 71 ans, disparu le 2 mars 2022. Seule pour son anniversaire deux semaines plus tard, Nathalie Marquay peut toutefois compter sur le soutien sans faille de sa fille Lou Pernaut (19 ans). Quelques heures plus tard, c'est son fils Tom Pernaut (18 ans) qui s'exprime à son tour.

Le jeune étudiant en école de commerce se fait rare sur les réseaux sociaux. Pourtant, il se saisit de son compte Instagram afin de témoigner publiquement son amour et son admiration pour sa chère et tendre mère. "Bon anniversaire à la maman la plus courageuse", écrit-il en légende de deux photos d'enfance où le jeune Tom apparaît dans les bras d'une Nathalie Marquay souriante. Nul doute que ces quelques mots ainsi que le partage de ces photos souvenirs ont fait chaud au coeur de la jolie brune.

Nathalie Marquay se retrouve seule chez elle depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut. Rappelons que Tom fait ses études à Lille et que Lou a quitté le foyer familial situé dans les Yvelines afin de s'installer à Paris, "à littéralement 20 minutes de chez [ses] parents", comme elle l'avait révélé sur les réseaux sociaux. Et même à quelques minutes de distance de sa mère désormais veuve, la jeune femme prend soin d'elle. C'est la promesse qu'elle a faite à son regretté père avant son décès. "Je sais que tu prendras soin de moi de là-haut, et moi, je t'ai promis que je prendrai soin de maman durant tout le long chemin que durera ton absence", déclarait-elle alors en l'église Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris, où se sont déroulées les obsèques.

Rappelons que l'ex présentateur du journal télévisé de 13H sur TF1 est mort après avoir été plongé dans un coma profond, à la suite d'une opération à coeur ouvert. Ces dernières années, Jean-Pierre Pernaut avait été confronté à la maladie. En 2018, il avait combattu avec succès son cancer de la prostate. Puis, trois ans plus tard, c'est un cancer du poumon qui s'est déclaré. Le droit guéri, le gauche était inopérable en raison de son état de santé trop fragile.