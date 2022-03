Nathalie Marquay : 1er anniversaire sans Jean-Pierre Pernaut, sa fille Lou d'un soutien sans faille

C'est un début d'année bien difficile pour la famille... Trois ans après avoir combattu avec succès son cancer de la prostate, l'ex-star du 13H de TF1 a de nouveau été frappé par un cancer, du poumon cette fois. Alors qu'il suivait des séances de radiothérapie dans l'espoir d'éradiquer la maladie, un nouveau pépin de santé lui a été fatal. Après une opération à coeur ouvert, Jean-Pierre Pernaut a été placé dans un coma profond fin février. Finalement, il est mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Deux semaines après la disparition de cet amoureux des régions, son épouse désormais veuve Nathalie Marquay doit faire face à un sacré coup dur...

Elle s'est montrée digne lors des obsèques le 9 mars 2022 à la basilique Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris. Avant que le corbillard ne s'en aille, elle a déposé un doux baiser sur le cercueil de son défunt mari. Depuis, elle tente de faire son deuil... Ce jeudi 17 mars 2022 est un jour d'autant plus pénible que les autres : il s'agit de l'anniversaire de Nathalie Marquay, qui fête ses 55 ans. Le premier qu'elle fête seule, sans Jean-Pierre Pernaut à qui elle était mariée depuis 15 ans. Mais elle peut compter sur le soutien de leur fille Lou. En story sur Instagram, la jeune brune de 19 ans partage une tendre photo d'elle bébé dans les bras de sa chère mère. "Joyeux anniversaire à la plus incroyable des femmes. J'admire ta force et ton courage. Je t'aime maman", écrit-elle.

Des mots qui ont sans aucun doute fait chaud au coeur de Nathalie Marquay. Cette belle déclaration est aussi sa manière à elle de tenir cette promesse faite à son père peu avant sa mort. "Ton sourire ne cessera de briller dans mon coeur et ton rire de vibrer dans les étoiles. Je sais que tu prendras soin de moi de là-haut, et moi, je t'ai promis que je prendrai soin de maman durant tout le long chemin que durera ton absence. Merci papa d'avoir été mon courageux exemple de vie. J'espère qu'un jour, je te rendrai fier autant que je suis fière d'être ta fille. Je t'aime", a déclaré Lou Pernaut à l'église lors des obsèques de son regretté papa. Elle s'est ainsi engagée à rester près de sa mère Nathalie Marquay, désormais seule dans la grande maison familiale... Rappelons en effet que Lou s'est récemment installée à Paris, "à littéralement 20 minutes de chez [ses] parents" tandis que Tom est en école de commerce à Lille.