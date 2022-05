Mort de John Aylward (Urgences), l'inoubliable docteur Anspaugh !

Triste nouvelle que nous apprenons aujourd'hui : John Aylward nous a quittés cette semaine. C'est plus précisément lundi que le comédien est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 75 ans. Il s'était fait connaître du grand public pour son rôle dans la série Urgences.

John est mort à son domicile de Seattle en début de semaine. C'est sa compagne Mary Fields qui a annoncé la nouvelle par le biais de l'agent de son mari, Mitchell K. Stubbs. "C'était un client de rêve, un ami et une personne fantastique" a déclaré ce dernier dans la foulée.

John Aylward restera dans les mémoires comme le docteur Donald Anspaugh de la série Urgences, personnage qu'il a incarné par moins de 13 ans à l'écran entre 1996 et 2009. A la télévision, il s'est également illustré dans deux saisons d'A la Maison Blanche, dans la peau de l'ancien président du parti démocrate.

Au cours de sa riche carrière étalée sur presque 50 ans, le comédien s'était construit une filmographie impressionnante. Nous l'avions découvert, entre autres, dans Les Trois fugitifs, Les Tortues ninja III, Armageddon, Instinct, Treize jours, Les Visiteurs en Amérique, Bad Company, Bye Bye Love, L'Affaire Josey Aimes, The Crazies, De l'eau pour les éléphants, Gangster Squad, Albert à l'ouest et The Way Back.

John Aylward est né et a grandi dans sa ville de Seattle. C'est dans la capitale de l'État de Washington qu'il avait effectué ses premières classes au théâtre, en suivant le programme d'entraînement des acteurs professionnels de l'université de la ville. Au cours des années 1970 il avait même fondé un lieu de spectacle, le Empty Space Theatre (qui a fermé ses portes en 2006). Passionné et créatif, il était également membre de la compagnie du Seattle Repertory Theatre.