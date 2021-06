Noah Wyle a 50 ans : pourquoi avait-il quitté Urgences ?

Happy birthday Noah Wyle ! L'acteur fête ses 50 ans ce vendredi 4 juin 2021. Pour le grand public, il restera pour toujours l'interprète du docteur John Carter dans la série Urgences. Un show télé dans lequel il a tourné 255 épisodes ! Mais pourquoi était-il parti ?

En 1994, Noah Wyle rejoint donc Urgences, série diffusée aux Etats-Unis sur la chaine NBC. Il y restera de manière récurrente jusqu'à la saison 11, en 2005. Cette année-là, son personnage part en Afrique et cela donne la possibilité à l'acteur de pouvoir quitter les plateaux de tournage. Et pour une bonne raison : la naissance de son fils, Owen, survenue en 2002. Un bébé fruit de son union passée avec sa femme Tracy Warbin. "Je me suis simplement dit : 'Je ne peux pas passer 80 heures par semaine sur le plateau et rater ma chance d'être avec Owen. Alors je suis parti. Mais j'ai appelé cela un divorce avec droit de visite car je ne voulais pas dire adieu, évidemment, au meilleur boulot et à la meilleure expérience que j'avais connu dans ma vie", expliquait-il au Hollywood Reporter.

Noah Wyle, qui a aussi eu une petite fille prénommée Auden en 2005 avec son ex-épouse, ajoutait : "Je savais qu'à un moment ou un autre je reviendrais. Je ne suis pas revenu du tout pendant les saisons 13 et 14 et puis je crois avoir fini par faire six épisodes de la saison 15, la toute dernière, ce qui était si génial. (...) Ne pas être dans cette série et la voir à la télé c'était horrible. C'était comme regarder quelqu'un d'autre élever vos enfants. Mais j'élevais les miens et c'était incroyable. Je n'ai aucun regret."

Noah Wyle, qui est devenu père une troisième fois en 2015 d'une fille prénommée Frances, de son mariage avec Sara Wells, a multiplié les rôles à la fin d'Urgences. Sur le petit écran, il est apparu dans les séries The Librarians ou Falling Skies et est attendu prochainement dans le film Leverage : Redemption pour une plateforme de streaming. Au cinéma, on a pu le voir dans Mark Felt : The Man Who Brought Down the White House avec Liam Neeson ou Shot, son dernier film sorti en 2017.