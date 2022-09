Mort de Just Jaekin, réalisateur du film érotique culte "Emmanuelle"

Just Jaeckin, le cinéaste et photographe français qui a réalisé le film érotique à succès Emmanuelle, est mort ce mardi 6 septembre 2022 à l'âge de 82 ans, a annoncé à l'AFP une porte-parole de la famille. "Just Jaeckin, le réalisateur d'Emmanuelle avec Sylvia Kristel est décédé le 6 septembre en Bretagne des suites d'une longue maladie à 82 ans (...) Il s'est éteint entouré de sa femme Anne, sculptrice, et de sa fille Julia, photographe", a précisé son agente dans un communiqué.

Le film avec la regretté Sylvia Kristel - décédée en 2012 -, a connu un succès international, du Japon aux Etats-Unis, raconte les aventures sexuelles d'une jeune femme en Asie. Ce succès a toutefois "perturbé et occulté le talent multiforme" du photographe, réalisateur de publicités et sculpteur qu'il était avant d'être le réalisateur d'Emmanuelle, selon son entourage. Né en 1940 à Vichy, Just Jaeckin était également propriétaire, avec son épouse, d'une galerie d'art à Paris où ils exposaient peintures et sculptures, notamment les leurs. Il a également été le photographe précieux de Brigitte Bardot.

Emmanuelle, plus gros succès de l'année 1974 en France avec près de 9 millions d'entrées, était resté treize ans à l'affiche sur les Champs-Elysées à Paris. Phénomène sociétal, le film a été vu au cinéma par plusieurs dizaines de millions de spectateurs dans le monde entier, beaucoup plus si l'on prend en compte d'autres supports. Disponible aujourd'hui en location sur la plateforme Amazon, Emmanuelle avait été un temps disponible en 2020 sur Netflix. Déconseillé aux moins de 16 ans, le film était présenté comme un opus "romantique".

Emmanuelle avait été adapté d'un best-seller érotique du même nom, écrit par Emmanuelle Arsan en 1959. Le producteur, Yves Rousset-Rouard, désireux de confier le projet à un jeune metteur en scène, s'adressa au photographe Just Jaeckin, ravi de tourner un long-métrage. Just Jaeckin réalisera ensuite Histoire d'O et, à nouveau avec Sylvia Kristel, L'Amant de Lady Chatterley.