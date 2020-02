Mort de Kirk Douglas : Sa dernière photo de famille, quatre générations avec lui

Kirk Douglas est mort à l'âge avancé de 103 ans, le mercredi 5 février 2020. C'est son fils Michael qui avait annoncé le décès du monstre sacré d'Hollywood via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, c'était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...), mais pour mes frères, Joel et Peter, et moi, il était simplement papa. (...) Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde", avait-il joliment annoncé.

Kirk Douglas et son épouse Anne (100 ans) ont eu la chance de connaître leur arrière-petite-fille. Une longévité hors norme qui permettait d'organiser d'immenses repas de famille, avec une quinzaine de personnes. La dernière photo de famille du légendaire Spartacus date du 19 août 2019. On y voit quatre générations de Douglas.

Tout d'abord, Anne Buydens avec qui il a vécu une merveilleuse histoire d'amour (soixante-dix ans de mariage tout de même !). Il y a la petite Lua Izzy (2 ans), et son papa Cameron Douglas – lui-même fils de Michael Douglas et Diandra Luker –, qui posent également sur la photo. Vivianne Thibes, Catherine Zeta-Jones et ses deux enfants : Dyla (19 ans) et Carys (16 ans), mais aussi que Jason et Lisa. On compte également Peter Douglas, fils d'Anne et Kirk Douglas, âgé de 64 ans, et Joel (73 ans), issu de la relation de l'immense acteur avec sa première épouse Diana. Une belle grande réunion de famille qui s'avérera être la dernière.