Mort de l'actrice Cicely Tyson (Murder), "dévastée" Viola Davis lui rend hommage

L'actrice Cicely Tyson, icône pour deux générations d'actrices afro-américaines et figure de Broadway, est morte jeudi 28 janvier 2021 à l'âge de 96 ans, a annoncé son manager dans un bref communiqué. Aux Etats-Unis, elle était connue pour avoir été très engagée dans la lutte contre le racisme refusant, fait rare pour l'époque, des rôles qui perpétuaient selon elle les clichés raciaux, comme les domestiques ou les prostituées. Les hommages ont afflué.

"C'est le coeur lourd que la famille de Mademoiselle Cicely Tyson annonce son départ paisible cet après-midi", a déclaré son manager, Larry Thompson, dans un communiqué transmis à l'AFP, sans préciser les causes du décès. Cicely Tyson était née à New York, dans le quartier de Harlem, de parents immigrés venus des Caraïbes. Elle avait commencé sa carrière en tant que mannequin avant de passer à la comédie. L'actrice, qui avait fêté son 96e anniversaire en décembre 2020, venait toute juste de publier ses mémoires dans le livre intitulé Just as I Am: A Memoir. L'occasion de revenir aussi sur son mariage avec le mythique musicien Miles Davis.

Cicely Tyson avait multiplié les rôles sur le petit comme le grand écran, obtenant notamment une nomination aux Oscars pour Sounder en 1973. En 2018, la star avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et le symbole qu'elle représente pour les artistes noirs. Elle était aussi apparue dans les films Beignets de tomates vertes et La Couleur des sentiments. A la télévision, elle avait une carrière riche en téléfilms mais aussi participé à quelque séries comme House of Cards et Madam Secretary. Mais c'est dans Murder que de nombreux téléspectateurs se souviennent d'elle. Elle y jouait la mère de l'héroïne principale incarnée par Viola Davis. Celle-ci lui a rendu hommage sur Instagram.

"Je suis dévastée. Mon coeur est brisé. Je t'aimais tellement !! Tu représentais tout pour moi ! Tu me faisais sentir aimée et vue et considérée dans un monde où il y a encore une couche d'invisibilité pour nous les filles à la peau chocolat. Tu m'as donné la permission de rêver (...) Je ne suis pas encore prête à te laisser devenir mon ange gardien mais je sais que ce n'est que lorsque la toute dernière personne qui avait le souvenir de toi décède que tu es alors vraiment morte. Dans ce cas, tu seras immortelle", a-t-elle déclaré.