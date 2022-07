Mort de l'influenceuse Cynthia Marcotte à 29 ans, une photo prise avant l'accident dévoilée

La vie est parfois injuste. C'est exactement ce que doivent penser les abonnés de Cynthia Marcotte, influenceuse québécoise reine des conseils cuisine et nutrition, et William Grondin Tremblay, le compagnon de la jeune femme. Ce dernier, sans doute habitué à lire les nombreux posts de sa chérie, suivie par plus de 26 000 abonnés sur Instagram et 30 000 sur Facebook, a cette fois-ci pris la parole à sa place pour annoncer sa mort : "Je m'appelle William et je suis le conjoint de Cynthia depuis plus de 13 ans. Aujourd'hui, c'est à moi que revient la tâche difficile de vous annoncer son décès, débute-t-il. Samedi soir, au retour d'une promenade à vélo, nous avons été frappés de plein fouet par une voiture. Cynthia est décédée de ses blessures en route vers l'hôpital."

Le drame s'est déroulé samedi 16 juillet au soir soir à Notre-Dame-de-Lourdes au Centre-du-Québec sur la route 265. Un véhicule, roulant à vive allure, a percuté le couple qui circulait à vélo. Si William s'en est sorti avec quelques égratignures, Cynthia a été plus gravement touchée et a succombé à ses blessures. Cela fait plusieurs années que les amoureux partagent cette même passion, pratique à laquelle William avait d'ailleurs initié la jeune femme.