Mort de Larry Flynt, le roi du porno : tentative d'assassinat, mort de sa fille... une vie de drames

Larry Flynt est né le 1er novembre 1942 à Lakeville, dans l'État du Kentucky. Issu d'une famille modeste, il est devenu riche et célèbre en créant le magazine pornographique Hustler. La publication était à l'origine une newsletter consacrée à ses bars du même nom. Elle s'est mise à publier du contenu pornographique en 1973, année de récession provoquée par l'embargo sur le pétrole décidé par l'OPAEP (Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole).

Face au succès du magazine Hustler, Larry Flynt avait diversifié ses activités en lançant d'autres médias, en ouvrant des studios de production de films X et des sites Internet pour les diffuser. L'homme d'affaires a continué d'ouvrir des clubs, dont un à Paris, qu'il avait inauguré en octobre 2002.

Tétraplégique depuis 1978 et une tentative d'assassinat.

Larry Flynt était en fauteuil depuis 1978. Le 6 mars de cette année, en plein procès pour obscénité dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, il fut victim d'une tentative d'assassinat. Son avocat et lui s'étaient fait tirer dessus par un certain Joseph Paul Franklin. Touché à la colonne vertébrale, Larry Flynt était paralysé et tétraplégique jusqu'à sa mort. Son handicap a considérablement détérioré sa santé et déclenché plusieurs addictions aux anti-douleurs et autres analgésiques.

Depuis ce crime, Larry Flynt avait également des difficultés à s'exprimer. Son auteur, un suprémaciste blanc, a reconnu les faits deux ans plus tard et expliqué qu'il avait été révolté par la publication de photos pornographiques avec des acteurs mixtes dans le magazine Hustler.

Un film consacré à Larry Flynt est sorti en 1996. Intitulé The People v. Larry Flynt, il retraçait les déboires judiciaires de l'entrepreneur aux publications jugées indécentes et immorales, joué à l'écran par Woody Harrelson.