Mort de Leslie Jordan (American Horror Story) dans un brutal accident de voiture, Sharon Stone en deuil

Originaire du Tennessee et également dramaturge, Leslie Jordan a commencé sa carrière à Hollywood il y a quarante ans. On se souviendra aussi de lui pour ses rôles dans Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman, Desperate Housewives, Star Trek: Voyager ou encore La Couleur des sentiments. Ouvertement gay, il avait évoqué son homosexualité dans son one-man-show My Trip Down the Pink Carpet écrit en 2008.

De nombreuses stars ont rendu hommage à cet artiste talentueux au grand capital sympathie, comme Dolly Parton, Cardi B ou encore Sharon Stone.