Mort de Lionel D. : Le monde du rap en deuil, enterrement et hommages

Il n'était peut-être pas le plus connu dans le rap mais il en était un membre fondateur, indispensable. Lionel D. est décédé le 26 février 2020 à l'âge de 58 ans, emporté par un infarctus à Londres.

Mais c'est chez lui, à Vitry-sur-Seine, qu'il a été enterré jeudi 22 mars 2020. L'occasion pour rappeurs et anonymes, voisins de la cité Jean-Cousy ou Jean-Claude Kennedy, maire de la ville, de venir lui rendre un dernier hommage.

Pour ce pionnier du rap en France, tout le monde s'est déplacé. Son ami de toujours, DJ Dee Nasty a mené la cérémonie. "Lionel, je l'ai rencontré en juin 1984 à la fête de la musique, au Trocadéro. J'avais mon poste et des albums sous le bras. À ce moment-là, j'essayais de vendre Paname City Rappin'. Il m'a dit : 'Bah ouais, je rappe aussi'. Et il le faisait super bien. On s'est dit qu'on allait faire des choses ensemble."

Dee Nasty n'était pas le seul à s'être déplacé pour dire un dernier au revoir à Lionel D. La fine fleur des rappeurs de Vitry était aussi présent : Doudou Masta, AP, Rim'K et Mokobé du 113 ou encore Issa... Mais aussi MC Solaar ou Nekfeu, preuve que Lionel D. rassemblait les générations. "L'héritage de Lionel D. vit encore", rappelle le rappeur Issa. Les petits s'en saisissent et le font évoluer." "C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, ajoute Sulee B. Il m'a dit : 'Tu devrais prendre ça au sérieux'. Je l'ai fait avec mon pote Ronald. On a monté un groupe qui s'appelle Les Little."

Lionel Eguienta aura été le premier MC français dans les années 80. Il a co-animé Deenastyle en 1989, l'émission du dimanche soir sur Radio Nova. Celle qui a lancé MC Solaar, IAM et Assassin. "C'est grâce à lui qu'on est devenu insomniaque", se souvient Mokobé. En pleine gloire, à 28 ans, en pleine guerre du Golfe, il sort Pour toi le Beur, qui raconte le malaise ressenti par les Beurs en France. C'est un scandale : il est blacklisté par tout le monde, son disque sort des backs. Après un an de mise au banc, il capitule. Il ne se remettra jamais vraiment de cette année noire et replonge dans l'anonymat.

Installé depuis 20 ans outre-Manche, son corps a pu être rapatrié à Vitry-sur-Seine. "On est content que Lionel soit revenu", dit Doudou Masta. "C'est notre ancien, c'est la légende, ajoute Mokobé. Paix à son âme, que la terre lui soit légère."