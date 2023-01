Mort de Lisa Loring (Mercredi Addams) : l'une de ses filles dévoile la cause de son décès

Une reconversion dans les années 1980

Originaire des îles Marshall, Lisa Loring avait débuté sa carrière d'actrice très jeune, à 3 ans, à son arrivée à Los Angeles en Californie. Elle avait intégré, si tôt, le cast de la série Docteur Kildare. Elle était ensuite apparue dans différents programmes, dont The Girl From U.N.C.L.E., ou L'île fantastique, avant d'obtenir un rôle plus régulier dans le soap opera As The World Turns, de 1980 à 1983. Depuis des années, Lisa Loring avait toutefois rangé sa cape de comédienne au placard et n'était pas, d'ailleurs, apparue dans la version de Tim Burton de La famille Addams, diffusée sur Netflix, contrairement à Christina Ricci. Elle s'était lancée, en lieu et place, dans le domaine du maquillage professionnel à partir des années 1980. Toutes nos condoléances à ses proches, dont ses deux filles, Marianne et Vanessa...