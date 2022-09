Mort de Mabô Kouyaté à 29 ans : la disparition mystérieuse du héros de "Moi César, 10 ans ½, 1m39"

Le lendemain de sa mort, l'acteur Jules Sitruk a simplement publié une photo d'eux deux tirée du film, légendée avec un émoticône coeur brisé. Également au casting de Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39, Joséphine Berry (qui interprète Sarah Delgado), a elle aussi rendu hommage à son ancien partenaire de tournage : "Tu es maintenant soulagé. Que ton âme repose en paix mon cher et tendre Mâbo. Tu irradiais l'amour, la gentillesse, la bienveillance. Je t'aime si fort. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma tristesse et ma douleur. Prenez soin des gens qui vous sont chère, dites leur que vous les aimez. La vie est trop courte pour reporter les choses au lendemain." Une publication qui évoque également un possible suicide de Mabô Kouyaté.