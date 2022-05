Mort de Mac Miller : son dealer condamné à une lourde peine de prison, 3 ans après

Nouveau rebondissement dans la mort de Mac Miller ! Un deuxième dealer a été condamné à une peine de prison au cours du procès qui juge les responsables de la mort par overdose du rappeur en 2018.

Stephen Walter a écopé d'une peine de 17 ans et 6 mois de prison dans le cadre de l'affaire qui le relie à la mort du célèbre chanteur et rappeur Mac Miller, décédé à l'âge de 26 ans. Stephen Walter a été reconnu coupable de vente de pilules de fentanyl par le tribunal de Los Angeles lundi 16 mai 2022 rapporte Page Six. La même substance qui a causé la mort de la star. L'accusé avait reconnu sa culpabilité dans la vente des fameuses pilules en 2021.

"J'ai des vrais remords", avait déclaré l'homme de 49 ans qui avait choisi la bonne foi comme ligne de défense. "Je ne suis pas le type de personne qui veut blesser quelqu'un. Ce n'est pas moi", s'est cette fois défendu l'intéressé, qui a ensuite tenu à démentir un compte rendu qui stipulait qu'il continuait ses agissements : "Sur le dossier qui dit que j'ai continué ce genre de comportement alors que je savais que ça pouvait provoquer la mort, ce n'est pas la vérité votre honneur."

"J'ai toujours assumé la responsabilité de mes actes, mais je ne savais pas que les pilules étaient pour quelqu'un d'autre, a déclaré l'accusé qui pensait vendre sa came à un autre, Cameron Pettit. Il était expérimenté avec les drogues et je pensais que c'était pour sa consommation personnelle, je ne savais pas que c'était pour vendre à McCormick (vrai nom de Mac Miller) avec de la cocaïne et du xanax." Une défense visiblement insuffisante pour le juge.

Le rappeur, connu aussi pour avoir été en couple avec Ariana Grande, est décédé le 7 septembre 2018 empoisonné par un mélange d'alcool et de drogues. En mars 2022, un premier dealer, Ryan Michael Reavis, 39 ans, avait été condamné à 11 ans derrière les barreaux. Les responsabilités d'un troisième homme, Cameron Pettit, seront prochainement étudiées par un tribunal dans cette affaire.