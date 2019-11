Mort de Marie Trintignant : l'audition filmée de Bertrand Cantat dévoilée

Dans le numéro d'Enquête exclusive diffusé à 23h10 le 24 novembre 2019, treize minutes des six heures d'audition de Bertrand Cantat vont être dévoilées. Le rockeur, ex-compagnon de Marie Trintignant, morte à Vilnius en 2003 (Lituanie) des suites des coups portés par le chanteur, a été entendu par la justice les 8 et 21 août 2003. Si Paris Match en avait publié en 2004 le verbatim, la vidéo n'a jamais été diffusée.

"J'avais travaillé sur l'affaire Cantat. Et je savais qu'il existait des images car en Lituanie les auditions ont été filmées pendant six heures pour qu'il n'y ait aucune contestation avec la traduction", explique Jacques Aragones, producteur et patron de TV Presse au Parisien. Si quelques extraits de ces images ont déjà été publiés en 2014 en Lituanie dans une émission de télévision, elles peuvent être montrées seize ans après les faits en France parce que l'affaire a été totalement classée et parce que ces vidéos apportent de nouvelles informations. L'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme sur la liberté d'informer prend donc son sens.

Outre les images inédites proposées, les témoignages défilent dans cette enquête exhaustive – entre autres : Nadine Trintignant, Lio, les parents de Krisztina Rády, ex-femme de Bertrand Cantat, qu'il avait quittée pour Marie Trintignant et qui s'est suicidée en 2010. Tout comme les détails de la nuit du drame, aussi, avec un Bertrand Cantat qui mime même parfois les gestes qu'il a eus envers Marie Trintignant.

Bien sûr, comme le raconte Le Parisien, les services juridiques et les avocats de TV Presse et de M6 ont été soucieux que toutes les parties puissent s'exprimer. Le producteur Jacques Aragones raconte que Bertrand Cantat a été contacté de plusieurs façons, mais il n'a pas répondu à ces sollicitations.

Les images choc et les nouveaux témoignages d'Enquête exclusive seront dévoilées le dimanche 24 novembre à 23h10 sur M6.