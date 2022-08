Mort de Marion Campan, retrouvée pendue : sa mère Patricia s'exprime à travers un message bouleversant

Jeudi 18 août 2022, l'annonce de la mort de Marion Campan a été faite. Le corps de l'actrice de la série OPJ (France 3) a été retrouvé quelques jours avant, le 15 août, dans son appartement de Saint-Paul sur l'Ile de la Réunion. Elle n'avait que 30 ans.

Les premières informations relayées par Clicanoo avancent la thèse du suicide. Marion Campan aurait choisi de mettre fin à ses jours en se pendant "avec la laisse de son chien". "Pour l'heure, les raisons d'un tel drame n'ont pu être établies. La jeune femme n'a pas laissé de message pour expliquer son geste", est-il toutefois précisé avec précaution.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un drame terrible pour les proches de l'actrice, et plus particulièrement pour sa mère Patricia Campan. Comme le rapportent nos confrères de Gala, cette dernière s'est saisie des réseaux sociaux pour poster un message très émouvant. "Tout l'amour d'une maman à son papillon... Je t'aime à jamais, pour toujours, pour l'éternité. Bonne nuit mon bébé et que ton voyage soit paisible... Ta maman", a-t-elle écrit, le coeur brisé.

Marion Campan venait tout juste d'achever le tournage de la quatrième saison de la série OPJ, pour laquelle elle incarnait Joséphine Fleury, le médecin-légiste depuis la saison 2. À l'annonce de sa disparition, sa partenaire de jeu Lisa Do Couto Teixeira a confié sa peine sur Instagram, confirmant subtilement qu'elle se serait bien suicidée. "Marionette, je pense que l'on aurait tout fait pour que tout te soit plus léger, maintenant nous n'avons plus qu'à accepter ton choix et nous dire que tu rejoins nos plus belles étoiles et que l'on se revoit bientôt", lui a-t-elle adressé.

Le corps de Marion devrait être prochainement rapatrié en métropole pour ses obsèques. Sa soeur Chloé a pour cela lancé une cagnotte en ligne afin d'aider financièrement sa famille. "Si vous avez envie de participer de quelque manière qu'il soit à toute cette organisation je vous joins à ce message un lien pour nous aider", a-t-elle partagé. Pour l'heure, Chloé Campan a récolté un peu plus de 19 000 euros.