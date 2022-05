Mort de Marnie Schulenburg (On en vit qu'une fois) à 37 ans

Sur un cliché réunissant Marnie Schulenburg, sa maman et sa fille, l'actrice s'était réjouie d'être chez elle pour passer la journée avec les femmes les plus importantes de sa vie et restait pleine d'espoir : "On m'a fait sortir mais je suis rentrée à la maison avec une machine à oxygène. Je n'avais pas imaginé à 38 ans devoir survivre avec cela. Je veux être forte et belle pour Coda. (...) En mai 2020, j'ai été diagnostiquée et je pensais sincèrement que ma vie était finie. Deux ans plus tard, je suis toujours là." Marnie Schulenburg est morte dix jours plus tard, quatre jours seulement avant son 38ème anniversaire.

Marnie Schulenburg était connue pour avoir joué dans plusieurs séries et téléfilms dont Les Feux de L'amour, As the World Turns dans lequel elle interprétait le rôle d'Alison Stewart. Elle avait également fait des apparitions dans Fringe, American Wives, Blue Bloods, On ne vit qu'une fois, Elementary et City On a Hill. Marnie Schulenburg est morte le 17 mai dernier, quatre jours seulement avant son 38ème anniversaire.