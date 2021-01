Mort de Michael Apted, célèbre réalisateur du James Bond "Le monde ne suffit pas"

Les temps sont durs pour les fans de James Bond. Après la mort récente, en deux temps, de la James Bond Girl Tanya Roberts, on apprend ce samedi 9 janvier 2021 la mort de Michael Apted. Le réalisateur britannique est décédé vendredi à l'âge de 79 ans, a annoncé son agent.

Michael Apted était bien connu par les fans de la saga 007 pour avoir réalisé Le monde ne suffit pas. Il avait à l'époque dirigé Pierce Brosnan, Sophie Marceau et Denise Richards dans ce blockbuster qui avait été un véritable succès commercial avec 361 millions de dollars recettes en 1999.

Il avait également réalisé Nashville Lady (1980), Gorilles dans la brume avec Sigourney Weaver (1988), Plus Jamais avec Jennifer Lopez (2002) et Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore avec Tilda Swinton (2010). Son dernier long-métrage, Conspiracy (avec Orlando Bloom et Noomi Rapace), était sorti en 2017.

D'après l'AFP, il était surtout connu au Royaume-Uni pour sa série documentaire Up, dans laquelle il a filmé tous les sept ans l'évolution de 14 petits Britanniques de milieux socio-économiques différents, depuis leur sept ans lorsque le projet a démarré en 1964, jusqu'à leur 63 ans.

D'après son agent Thomas Schlamme, Michael Apted laisse derrière lui sa femme Paige et trois enfants, Jim, John et Lily. Il avait été marié à 3 reprises, et avait épousé sa dernière compagne, Paige, en 2014. La même année, il avait dû faire face à la mort de son fils Paul, des suites d'un cancer du colon.