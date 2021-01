Tanya Roberts : La James Bond Girl est morte, fin d'un imbroglio !

C'est une situation digne d'un (mauvais) film à rebondissements qui a entouré le décès de l'actrice Tanya Roberts ! Annoncée comme morte par son agent Mike Pingel, le 3 janvier, cela avait finalement été démenti dans la journée du 4, par le Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles qui avait prévenu le compagnon de la star, Lance O'Brien, qu'elle était alors "entre la vie et la mort". Mais, dans la soirée du 4, l'actrice est malheureusement bel et bien morte.

C'est le site TMZ qui relate le décès de Tanya Roberts, confirmé par son compagnon. L'actrice de 65 ans est morte à l'hôpital et Lance O'Brien en a été informé par un coup de téléphone d'un médecin aux alentours de 21 heures. Une confirmation officielle par le corps médical alors que le compagnon de la défunte avait cru qu'elle était morte la veille, après lui avoir rendu une visite au cours de laquelle elle aurait brièvement ouvert les yeux avant de reperdre conscience. Bouleversé par cette scène, il avait alors dit à Mike Pingel, venu le chercher à l'hôpital : "Elle est morte dans mes bras." Ce qui avait entraîné un communiqué de l'agent, victime d'un imbroglio dont il ne pouvait rien deviner.

Tanya Roberts avait été admise dans un état critique, au sein du service de soins intensifs de l'hôpital Cedars-Sinai, établissement des stars. Elle aurait été victime d'une attaque foudroyante lors du réveillon de Noël.

L'actrice était célèbre pour avoir campé le rôle de la géologue Stacey Sutton dans Dangereusement vôtre, le dernier James Bond tourné par Roger Moore, en 1985. Née à New York en 1955, l'actrice avait débuté sa carrière dans le mannequinat, avant d'endosser le rôle de la détective Julie Rogers, pour la dernière saison de la série télévisée Drôles de dames. "C'était mon premier vrai boulot, ça a lancé ma carrière", avait-elle confié. Ces dernières années, Tanya Roberts était surtout connue pour son rôle dans la série That '70s Show où elle jouait Midge Pinciotti, la mère de Donna, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher.