Mort de Michel Piccoli : hommage d'Emmanuelle Béart et joli souvenir de tournage

Quelques heures seulement après l'annonce de sa mort, Emmanuelle Béart a rendu hommage à Michel Piccoli. Ce 18 mai 2020, l'actrice s'est saisie de son compte Instagram pour partager un message d'adieu destiné à celui qui avait été son partenaire dans le film La Belle Noiseuse, du défunt Jacques Rivette, en 1991. Michel Piccoli est décédé le 12 mai à l'âge de 94 ans, des suites d'un accident cérébral.

"Quelle incroyable chance d'avoir joué avec toi, tu étais si délicat, tendre, honnête... Quand Jacques me demandait de me dénuder, tu te retournais, et ce jusqu'au mot moteur... Non ! 'action'... Nous avons joué corps à corps... Ça ne s'oublie pas, je n'oublie rien de ces moments-là, a confié la comédienne de 56 ans, en légende d'une photo souvenir de tournage. Nous avons fait un incroyable film #labellenoiseuse... Je n'oublie rien de nos longues conversations sur le cinéma, la vie, la politique... Je pense à ton épouse et vos enfants... Je pense à toi... Bon voyage... Embrasse Jacques #jacquesrivette... Ce soir, je regarderai Les Choses de la vie de notre ami Claude [Sautet, NDLR]... RIP #michelpiccoli"