Mort de Micheline Boudet : L'émouvant hommage de Pascal Praud en direct

Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie-Française depuis 1945 et éternelle partenaire de Robert Hirsch, est morte ce mercredi 6 juillet 2022 à l'âge de 96 ans. Elle s'était fait connaître notamment grâce à son personnage de Zerbinette dans Les Fourberies de Scapin. Pièce qu'elle a interprétée à plusieurs reprises au théâtre. La Comédie-Française a rendu hommage à sa sociétaire : "Il est un rire et une voix qui continuent de résonner dans les mémoires de ceux et celles, qui eurent le privilège d'aller à la rencontre de Micheline Boudet ou de travailler avec elle."

"C'était une comédienne magnifique"

La mort de Micheline Boudet a également été annoncée en direct dans l'émission L'Heure des pros présentée par Pascal Praud sur CNews. Le présentateur a rendu un hommage vibrant à la comédienne défunte. "J'ai reçu un texto de Jean-Noël Mirande qui est un journaliste culture du service public, qui m'apprenait le décès de Micheline Boudet. Elle incarne la grande tradition de la Comédie-Française, et vous savez combien ici nous sommes sensibles à cette tradition du théâtre (...) On a appris cette information aujourd'hui. Je pense que c'était la dernière, Micheline Boudet, vivante encore et elle est décédée. Alors, je sais que son nom ne dit peut-être pas grand-chose à la jeune génération, mais c'était une comédienne magnifique. 96 ans et elle incarne un âge d'or de la Comédie-Française même si la troupe est remarquable avec des gens comme Thierry Hancisse et Madame Viala qui sont aujourd'hui à la Comédie-Française", a-t-il souligné.

Autre personnalité médiatique à avoir rendu hommage à Micheline Boudet, la chroniqueuse de TPMP, Danielle Moreau qui a déclaré sur Twitter : "Quelle tristesse, l'adorable Micheline Boudet vient de nous quitter. Drôlissime soubrette de Molière et émouvante Araminte des Fausses confidences, Patrick Bruel a fait ses débuts sur les planches à ses côtés dans Le Charimari. Que de souvenirs". La chroniqueuse a publié également un cliché d'elle avec la regrettée Micheline Boudet accompagné de ce message : "Souvenir d'un déjeuner avec Micheline Boudet. Je garde ce moment privilégié en mémoire pour toujours."

En 2018, Micheline Boudet avait perdu son fils Alain Bertheau qu'elle a eu avec Julien Bertheau (1910-1954). Ils se sont mariés en 1951 puis ont divorcé en 1954. Micheline Boudet a ensuite été mariée à Roland Petit avec lequel elle a divorcé en 1998.