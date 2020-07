Mort de Naya Rivera : son ex-fiancé Big Sean toujours "en état de choc"

L'ex fiancé de Naya Rivera, Big Sean, s'est exprimé pour la première fois depuis le décès de l'actrice de 33 ans, déclarée morte le 13 juillet 2020. En légende de deux clichés publiés sur Instagram le 17 juillet 2020, dévoilant la star de Glee ainsi que son fils Josey (4 ans, fruit de ses amours avec Ryan Dorsey), Big Sean a écrit : "Repose en paix Naya, que Dieu bénisse ton âme ! Merci de nous avoir tous bénis de ton talent et de ta présence. Tu es une héroïne ! Pas seulement à cause de la façon dont tu as sauvé ton fils, mais aussi que tu as faites tomber pour que tant de gens aient confiance en eux et se tiennent debout et soient fiers quand ils ne pouvaient pas y arriver seuls."

Je suis toujours en deuil et en état de choc

En effet, le fils de l'actrice a été retrouvé seul à bord d'un bateau sur le lac Piru en Californie. Après la découverte de son corps, le shérif Bill Ayub avait expliqué lors d'une conférence de presse : "Il est possible que le bateau ait commencé à dériver - il n'était pas ancré - et qu'elle ait eu assez d'énergie pour ramener son fils à bord, mais pas assez pour se sauver elle-même." Une maman prête à tout pour sauver son enfant qui a malheureusement été entraînée par le courant réputé très dangereux dans cette région.

Admiratif, Big Sean a poursuivi : "J'apprécie et je chéris tout ce qui s'est passé entre nous, pour m'avoir rendu plus sage et avoir fait de moi une meilleure personne. Je suis toujours en deuil et en état de choc, je ne peux pas croire que c'est réel. Je prie pour toi et ta famille et je sais que tu veilles sur eux et que tu les protèges. Repose en paix Naya." Une déclaration d'amour très touchante déjà likée par plus de 500 000 followers.

Naya Rivera a été fiancée au chanteur Big Sean (32 ans) en 2013 mais leur histoire n'a duré qu'un an. L'actrice s'était ensuite mariée à Ryan Dorsey qu'elle a épousé en 2014. De cette union est né Josey en 2015. Les époux ont divorcé en 2018. Dévasté depuis la mort de son ex-femme Naya, c'est Ryan qui prendra désormais soin de leur fils.