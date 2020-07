Mort de Naya Rivera : "dévasté", son ex ne sait pas comment il va élever Josey

Sa mort a bouleversé la planète. Disparu dans les eaux du lac Piru, en Californie, le corps de Naya Rivera a été retrouvé le lundi 13 juillet 2020 après plusieurs jours de recherches. La comédienne profitait d'une journée spéciale en bateau avec Josey, son fils de 4 ans, quand le drame est survenu. Et pour son ex Ryan Dorsey, le père de cet enfant, l'épreuve est bien trop difficile. "C'est juste un cauchemar pour lui, a expliqué une source du magazine People. Même s'il n'était plus en couple avec Naya, elle est la mère de Josey. Josey a besoin de sa maman. Ryan ne sait pas comment il va pouvoir l'élever sans elle. Il est dévasté par cette situation."

Josey a été retrouvé seul, endormi dans le bateau loué par sa maman, enroulé dans une serviette. Il est difficile de définir les circonstances exactes du drame, puisque personne d'autre que l'enfant de 4 ans n'y a assisté. Mais après quelques heures, le petit garçon a été en mesure d'expliquer que Naya Rivera avait fait en sorte qu'il rejoigne l'embarcation et qu'elle était en train de sombrer dans le lac Piru quand il s'est retourné. "Nous savons, par son fils, que Naya et lui ont nagé ensemble dans le lac durant leur sortie, précise le shérif Bill Ayub. C'est à ce moment-là qu'il a expliqué que Naya l'avait aidé à remonter dans le bateau, en le poussant à l'intérieur."

Quel avenir pour Josey ?

Naya Rivera était l'un des personnages principaux de la série Glee. En incarnant Santana, elle a mené une petite révolution puisqu'elle était un rare exemple d'adolescente lesbienne médiatisée de manière bienveillante. C'est aussi pourquoi les créateurs du show, Ryan Murphy, Brad Falchuck et Ian Brennan, ont tenu à assurer un bel avenir au fils de l'actrice, en sa mémoire. Dans un communiqué diffusé par la 20th Century Fox, les trois producteurs ont annoncé qu'ils lançaient un fonds pour financer les études de Josey. "Au début, Naya n'apparaissait pas beaucoup dans la série quand on l'a castée pour Glee, se sont-ils rappelés avec émotion. Elle n'avait que deux phrases dans le pilote. Il ne nous a fallu qu'un ou deux épisodes pour réaliser qu'on avait trouvé une star spéciale et talentueuse. Elle pouvait jouer, danser, chanter. Elle pouvait réussir à faire rire autant qu'à faire pleurer. C'était tellement joyeux d'écrire pour elle et d'être à ses côtés..."