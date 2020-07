Mort de Naya Rivera : le geste émouvant des créateurs de Glee pour son fils

Les créateurs de la série Glee - qui a véritablement lancé la carrière de Naya Rivera - ont tenu à financer les frais de scolarité de son fils. Dans un communiqué de la 20th Century Fox, Ryan Murphy, Brad Falchuck et Ian Brennan ont d'abord rendu hommage à leur amie et collègue, retrouvée morte lundi dans le lac Piru (Californie), cinq jours après avoir été portée disparue. Elle se trouvait sur un bateau avec son fils de 4 ans, Josey lorsqu'elle est partie nager et n'est plus jamais remontée à la surface...

"Au début, Naya n'apparaissait pas beaucoup dans la série quand on l'a castée pour Glee. Elle n'avait que deux phrases dans le pilote. Il ne nous a fallu qu'un ou deux épisodes pour réaliser qu'on avait trouvé une star spéciale et talentueuse. Elle pouvait jouer, danser, chanter. Elle pouvait réussir une blague aussi bien que te faire pleurer. C'était tellement joyeux d'écrire pour elle et d'être à ses côtés", se sont tendrement rappelés les créateurs de la série.

Les trois producteurs ont terminé leur message en annonçant qu'ils étaient en train de lancer un fonds pour financer les études du petit Josey. "Nos pensées vont à sa famille, notamment sa mère Yolanda qui était une grande partie de la famille Glee, et son fils Josey. Nous trois sommes en train de créer un fonds pour financer les années d'université du merveilleux fils de Naya, qu'elle aimait plus que tout", ont-ils annoncé.

Dans leur message, Ryan Murphy, Brad Falchuck et Ian Brennan reviennent sur l'impact fort qu'a eu le personnage de Santana, ouvertement lesbienne et latina. "C'était l'une des premières relations lesbiennes, entre adolescentes de la télévision et Naya savait que 'Brittana' représentait beaucoup aux yeux de beaucoup de jeunes femmes, qui se voyaient représentées à la télévision pour la première fois", se sont-ils réjouis. Ils précisent que Naya Rivera s'assurait que son amour pour Britanny était montré avec "dignité, force et avec des intentions pures".