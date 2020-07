Naya Rivera présumée morte : retour sur une vie amoureuse compliquée

À 4 ans, Josey, le fils de Naya Rivera, risque bien d'être traumatisé à vie... Le petit garçon été retrouvé par les autorités du Comté de Ventura, le 8 juillet 2020, tout seul à bord d'un bateau loué avec sa maman sur le lac Piru. L'actrice se serait noyée. C'est son papa le comédien Ryan Dorsey qui va désormais l'élever seul. L'ancienne star de Glee avait eu plusieurs histoires de coeur avant de se marier au père de son fils.

En 2010, Naya Rivera avait brièvement commencé à fricoter avec Ryan Dorsey (36 ans) avant de passer à autre chose. Finalement, le couple se mettra officiellement ensemble en 2014. Une romance entre la jolie brune et l'acteur notamment vu au cinéma dans Blood Father qui a donné lieu à un mariage quelques mois plus tard ! Mais l'histoire de coeur entre les deux a été marquée par des hauts et de bas à tel point que Naya Rivera avait déposé une première demande de divorce en 2016 avant de faire machine arrière. Un an plus tard, elle était arrêtée pour violences conjugales après une plainte - retirée par la suite - de son mari. Finalement, le divorce avait été acté en 2018 et la justice avait décidé de la garde alternée de leur fils Josey.

Auparavant, la belle Naya Rivera avait été fiancée au chanteur Big Sean (32 ans) en 2013, après seulement quelques mois d'amour. Une histoire de coeur qui n'aura duré que jusqu'en 2014... Elle avait également entretenu une courte liaison avec son partenaire de Glee, le comédien Mark Salling (35 ans), retrouvé mort en 2018. L'acteur avait été accusé de pédopornographie trois ans plus tôt, l'actrice avait alors déclaré ne pas être totalement surprise par les accusations contre lui ! "Quand Mark m'a larguée, j'ai pensé que c'était la pire chose qui puisse m'arriver. Mais imaginez un peu ce que ça aurait été s'il ne l'avait pas fait ?", avait-elle alors déclaré en 2016. Enfin, Naya Rivera a aussi été en couple pendant quelques mois, en 2017, avec le comédien David Spade (55 ans).