Mort de Népal à 24 ans : Pluie d'hommages, le rap français en deuil

Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer la peine qui submerge le milieu du rap aujourd'hui. Mercredi 20 novembre 2019, les amis et la famille du rappeur Népal annonçaient sa mort via un communiqué publié sur Instagram. "KLM, Grand Master Splinter, Népal, membre de 2Fingz, cofondateur de la 75e Session, rappeur, producteur compositeur, graphiste, vidéaste, notre inspiration, notre fils, notre frère notre ami nous a quittés le samedi 9 novembre 2019 à Paris. Ni les mots ni ce communiqué ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons aujourd'hui. Son oeuvre continuera à délivrer son message et à le faire exister dans nos coeurs et dans nos vies", a-t-il été annoncé, depuis le compte Instagram de l'artiste disparu à seulement 24 ans.

Il est d'ailleurs précisé que Népal (Clément Di Fiore de son vrai nom) préparait son premier album, Adios Bahamas, qu'il prévoyait de sortir le 10 janvier 2020. "Afin de respecter sa volonté et sa vision artistique, nous sortirons aux dates prévues par lui ses clips et morceaux inédits, précise le communiqué. Nous remercions tous ceux qui l'ont compris, soutenu et qui font perdurer son art et sa mémoire. Sa famille et ses amis." Népal, qui avait l'habitude de toujours rester masqué, aurait dû fêter ses 25 ans il y a deux jours. Hier soir, au moment de l'annonce de sa disparition, le morceau inédit Là-bas a été dévoilé.

Et ils étaient nombreux à l'avoir compris, à l'avoir écouté, à avoir travaillé avec lui. Sur les réseaux sociaux, des personnes de tous les milieux rendent aujourd'hui hommage à ce génie musical. À commencer par la scène de rap parisienne, notamment Doum's, avec qui il formait le groupe 2Fingz. Grand ami du collectif L'Entourage, Népal était un proche de Nekfeu, avec qui il a signé l'excellent morceau Esquimaux, sur Cyborg. S'il préparait son premier projet solo, Népal avait cofondé la 75e session, qui a vu fleurir de grands artistes comme Sopico, Di-Meh, Lomepal, Fixpen Sill ou encore Georgio. Diabi, beatmaker de talent, lui a également rendu hommage : "Son album est incroyable. C'était le meilleur d'entre nous". Tous ont eu une pensée émue pour leur ami, leur frère.

Oriane Alcarini