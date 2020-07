Mort de Nicole Thea, enceinte : la cause de la mort révélée par sa famille

Nicole Thea, youtubeuse britannique de 24 ans, est morte dimanche 12 juillet 2020 à l'âge de 24 ans. Enceinte, elle devait accoucher dans les prochains jours. Après cette terrible annonce, l'oncle de l'influenceuse a décidé d'en dire un peu plus sur les circonstances de son décès.

Comme Charles Murray l'a confié au Mail Online, le 15 juillet, Nicole Thea aurait succombé à une crise cardiaque. "De ce que je sais, on pense que c'est une importante crise cardiaque. Ça s'est passé alors qu'elle était chez elle, elle disait à son partenaire qu'elle avait mal dans la poitrine et dans le dos", a-t-il expliqué.

"Nicole disait qu'elle avait du mal à respirer. Qu'elle avait mal, qu'elle ressentait une douleur dans la poitrine. C'est tellement surréaliste, elle était si jeune. C'est un choc. Ça a vraiment fait exploser les choses...", a-t-il poursuivi.

La cause de la mort de Nicole n'ayant pas été révélée tout de suite, beaucoup d'internautes s'étaient demandé si cette danseuse ne faisait pas trop de sport durant sa grossesse. "Elle est danseuse et on ne pense pas qu'elle n'avait des problèmes de santé sous-jacents. C'est terrible. Mais on ne saura pas vraiment tant qu'on n'aura pas les résultats de l'autopsie", a poursuivi son oncle.

Avec plus de 74 000 abonnés sur YouTube, Nicole Thea mettait en scène sa grossesse et sa vie de couple avec son partenaire, Boga. Dans ses dernières vidéos, elle avait partagé avec ses abonnés les coulisses de son shooting de grossesse, le contenu de son sac de maternité pour l'hôpital ou encore ses tenues de grossesse. Ils avaient décidé d'appeler leur futur fils Reign.



Nicole Thea avait une communauté de plus de 120 000 abonnés sur Instagram avant sa mort. Elle avait même lancé sa propre marque de faux cils et bijoux, Thea Kollection.