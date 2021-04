Mort de Patrick Juvet : ses fans conviés à ses obsèques "par la pensée"

Le 1er avril dernier, la France perdait l'un de ses ambassadeurs de la période disco : Patrick Juvet. Quelques jours après l'effroi et les hommages, la famille de Patrick Juvet a annoncé qu'un hommage lui sera rendu le lundi 19 avril 2021 depuis le temple de la Tour-de-Peilz, en Suisse, aux alentours de 14 heures. Les amis et fans du chanteur sont invités à les rejoindre "par la pensée", pandémie oblige.

À cause des restrictions sanitaire, la famille a dû restreindre le nombre de participants pouvant dire au revoir au célèbre interprète. Ainsi, ses proches invitent "les amis chers, les admirateurs fidèles et sincères, proches ou lointains, à communier par l'esprit avec Patrick aux souvenirs des jours qu'il savait rendre heureux par sa musique et sa présence", mentionne un communiqué de la famille cité par l'AFP.

Pour ceux qui le peuvent, la famille a également proposé que les dons faits en la mémoire de Patrick Juvet soient redistribués à la Fondation suisse Théodora, dont le but est d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés ou internés en établissements spécialisés.