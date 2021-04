Mort de Patrick Juvet : Le chanteur est décédé à 70 ans

Né 21 août 1950 à Montreux (Suisse), Patrick Juvet est décédé le 1er avril 2021 à 70 ans. Mannequin, chanteur et compositeur, il serait décédé d'une longue maladie. Installé à Barcelone depuis près de vingt ans, l'artiste avait démarré dans la variété pour ensuite se tourner vers la musique disco dans les années 1970. Dix ans plus tard, il connaissait un succès international avec ses titres Magic, Faut pas rêver et surtout Où sont les femmes ? mais aussi grâce à ses collaborations avec le musicien Jean Michel Jarre.

En 1973, Patrick Juvet a représenté la Suisse au Concours Eurovision de la chanson avec son tube Je vais me marier, Marie (sur un texte de Pierre Delanoë) et avait terminé à la 13e place. Interviewé par Gala en 2016, le chanteur avait révélé les dessous de sa retraite paisible en Espagne où il se sentait serein malgré le fait qu'il n'ait "ni femme, ni chien, ni chat" pour l'accompagner.