Mort de Paul Johnson à 50 ans : l'iconique DJ décède de la Covid-19

La crise sanitaire n'en finit pas et les personnalités connues sont aussi vulnérables que le reste de la population. Plusieurs d'entre elles ont été touchées par le Covid-19, certaines heureusement sans gravité à l'image de Tom Hanks et sa femme mais pour d'autre, les effets sont dramatiques. Si le rappeur Akhenaton a eu besoin d'assistance respiratoire, d'autres ne s'en sont pas sortis. C'est malheureusement le cas du DJ américain Paul Johnson.

Pionnier de la house music, Paul Johnson était célèbre depuis son hit Get Get Down sorti en 1999, devenu au fil du temps un véritable classique électro. Hospitalisé le 18 juillet dernier après avoir contracté le coronavirus, l'artiste a été placé deux jours plus tard sous respirateur artificiel. Proche de ses fans, le DJ les a tenu informés de l'évolution de la maladie à travers ses réseaux sociaux. Il a notamment posté des vidéos de lui sur son lit d'hôpital pendant ces moments difficiles. "Cette m*rde a évolué de la pire des manières. La prochaine étape consiste à me transférer en centre ville avec un respirateur artificiel complet, ce qui signifie que je ne respirerai plus par moi-même...", écrivait-il le 20 juillet dernier.