Mort de Pedrie Wannenburg, star du rugby, dans un horrible accident de voiture avec sa famille

C'est une bien triste nouvelle pour tous les amateurs de sport et de rugby en particulier. L'ancien rugbyman Pedrie Wannenburg nous a quittés vendredi dernier dans de terribles circonstances. Ancienne star du rugby, le natif d'Afrique du Sud a passé quatre belles années dans le championnat de France de 2012 à 2016, passant successivement par les clubs de Castres et d'Oyonnax. Véritable star de son sport, il compte également 20 sélections avec l'équipe nationale d'Afrique du Sud et il a notamment été champion de France lors de son passage à Castres.

Il part ensuite aux États-Unis où il réside depuis et travaille comme entraîneur de l'équipe d'Austin située au Texas, en Major League Rugby. Malheureusement, Pedrie Wannenburg a été victime d'un terrible accident vendredi dernier et les circonstances sont particulièrement tragiques. Alors qu'il se trouvait avec sa femme et ses deux enfants dans leur voiture, l'ancien troisième ligne a été violemment percuté par un individu poursuivi par la police. La collision a entraîné la mort de l'ancien rugbyman et le fils de ce dernier se trouverait actuellement dans un état critique. De leur côté, la femme et la fille du Sud-Africain sont saines et sauves.